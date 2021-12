Lo schiaffo del M5S agli italiani: reddito di cittadinanza agli immigrati da 5 anni in Italia (Di martedì 30 novembre 2021) Uno schiaffo in faccia agli Italiani costretti a pagare per gli immigrati: l’ultima trovata dei Cinque Stelle è il reddito di cittadinanza agli stranieri che sono in Italia da almeno 5 anni. Spunta un emendamento del Movimento 5 Stelle alla manovra che prevede di ridurre i tempi per l’ottenimento del reddito di cittadinanza per gli stranieri. L’ultima trovata dei Cinquestelle L’emendamento del M5S, infatti, prendendo spunto dalle osservazioni presentate dal Comitato scientifico per la valutazione del reddito di cittadinanza e “per mitigare la proposta” prevede di ridurre il requisito della residenza da 10 a 8 ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 novembre 2021) Unoin facciacostretti a pagare per gli: l’ultima trovata dei Cinque Stelle è ildistranieri che sono inda almeno 5. Spunta un emendamento del Movimento 5 Stelle alla manovra che prevede di ridurre i tempi per l’ottenimento deldiper gli stranieri. L’ultima trovata dei Cinquestelle L’emendamento del M5S, infatti, prendendo spunto dalle osservazioni presentate dal Comitato scientifico per la valutazione deldie “per mitigare la proposta” prevede di ridurre il requisito della residenza da 10 a 8 ...

