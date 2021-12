LIVE Sci alpino, Prova Lake Louise 2021 in DIRETTA: tutto pronto a Lake Louise, Goggia in pista con il pettorale 13 (Di martedì 30 novembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.52 I pettorali delle azzurre: 5 CURTONI Elena 13 Goggia Sofia 16 DELAGO Nadia 18 BRIGNONE Federica 20 MARSAGLIA Francesca 24 DELAGO Nicol 46 MELESI Roberta 58 PICHLER Karoline 20.49 Tra dieci minuti esatti prenderà il via la prima atleta delle 58 registrate. 20.46 Questa la startlist odierna: 1 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli 2 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer 3 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic 4 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head 5 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head 6 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer 7 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic 8 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar 9 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol 10 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head break 11 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer 12 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head 13 ... Leggi su oasport (Di martedì 30 novembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.52 I pettorali delle azzurre: 5 CURTONI Elena 13Sofia 16 DELAGO Nadia 18 BRIGNONE Federica 20 MARSAGLIA Francesca 24 DELAGO Nicol 46 MELESI Roberta 58 PICHLER Karoline 20.49 Tra dieci minuti esatti prenderà il via la prima atleta delle 58 registrate. 20.46 Questa la startlist odierna: 1 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli 2 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer 3 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic 4 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head 5 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head 6 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer 7 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic 8 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar 9 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol 10 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head break 11 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer 12 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head 13 ...

Advertising

MariaAndreotti4 : RT @Asiainside_: I diritti di Gaia che stasera può farsi fare live sci piace giocare - Asiainside_ : I diritti di Gaia che stasera può farsi fare live sci piace giocare - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022 - LIVE slalom femminile Killington, Shiffrin fa cinque di fila a Killington c… - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Lake Louise in DIRETTA: gara cancellata per troppa neve, rebus calendario - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Killington in DIRETTA: Shiffrin rimonta e vince sulla neve di casa! Brignone 22ma -