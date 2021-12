LIVE Sci alpino, Prova Lake Louise 2021 in DIRETTA: Goggia è inarrivabile! Tre azzurre nelle migliori dieci, buon rientro per Nadia Delago (Di martedì 30 novembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.58 I piazzamenti delle azzurre: 1 Sofia Goggia, 1’51”96 6 Francesca Marsaglia, +1”15 9 Nadia Delago, +1”25 15 Nicol Delago, +1”70 16 Elena Curtoni, +1”75 21 Federica Brignone, +2”24 43 Karoline Pichler, +4”84 55 Roberta Melesi, +8”41 22.55 Conclusa la prima Prova cronometrata, a brevissimo la classifica e il dettaglio sulle nostre atlete. 22.54 Quarantatreesima posizione a +4”48 per l’italiana Pichler. 22.52 +2”56 il ritardo a metà percorso. 22.50 La canadese porta a termine la sua discesa senza acuti, l’azzurra Karoline Pichler in partenza. 22.48 Nulla di grave, la Prova riprende subito. 22.46 Gara interrotta appena prima della partenza di Crawford, è caduta la statunitense Tricia ... Leggi su oasport (Di martedì 30 novembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.58 I piazzamenti delle: 1 Sofia, 1’51”96 6 Francesca Marsaglia, +1”15 9, +1”25 15 Nicol, +1”70 16 Elena Curtoni, +1”75 21 Federica Brignone, +2”24 43 Karoline Pichler, +4”84 55 Roberta Melesi, +8”41 22.55 Conclusa la primacronometrata, a brevissimo la classifica e il dettaglio sulle nostre atlete. 22.54 Quarantatreesima posizione a +4”48 per l’italiana Pichler. 22.52 +2”56 il ritardo a metà percorso. 22.50 La canadese porta a termine la sua discesa senza acuti, l’azzurra Karoline Pichler in partenza. 22.48 Nulla di grave, lariprende subito. 22.46 Gara interrotta appena prima della partenza di Crawford, è caduta la statunitense Tricia ...

