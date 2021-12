LIVE Sci alpino, Prova Lake Louise 2021 in DIRETTA: Goggia è inarrivabile! Tre azzurre nelle migliori dieci, buon rientro per Nadia Delago (Di martedì 30 novembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.07 Si conclude qui la DIRETTA LIVE della Prova cronometrata di Lake Louise. L’appuntamento è fissato per domani alla stessa ora (20.30 italiane) per il secondo trial dei tre in programma, meteo permettendo. Si attende infatti una copiosa nevicata nella notte, vedremo cosa decideranno di fare gli organizzatori se le cose dovessero complicarsi. Intanto vi ringraziamo per aver trascorso questa serata in nostra compagnia, rimanete aggiornati sul sito di OA Sport e buona notte a tutti! 23.03 La top-10 di oggi: 1 Sofia Goggia ITA 1’51”96 2 Ilka Stuhec SLO +0”30 3 Joana Haehlen SVI +0”58 4 Breezy Johnson USA +0”76 5 Kira Weidle GER +0”906 Francesca Marsaglia ITA +1”15 7 Marie-Michele Gagnon CAN ... Leggi su oasport (Di martedì 30 novembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.07 Si conclude qui ladellacronometrata di. L’appuntamento è fissato per domani alla stessa ora (20.30 italiane) per il secondo trial dei tre in programma, meteo permettendo. Si attende infatti una copiosa nevicata nella notte, vedremo cosa decideranno di fare gli organizzatori se le cose dovessero complicarsi. Intanto vi ringraziamo per aver trascorso questa serata in nostra compagnia, rimanete aggiornati sul sito di OA Sport ea notte a tutti! 23.03 La top-10 di oggi: 1 SofiaITA 1’51”96 2 Ilka Stuhec SLO +0”30 3 Joana Haehlen SVI +0”58 4 Breezy Johnson USA +0”76 5 Kira Weidle GER +0”906 Francesca Marsaglia ITA +1”15 7 Marie-Michele Gagnon CAN ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Lake Louise 2021 in DIRETTA: Goggia al comando provvisorio lontanissima Gut-Behrami -… - MariaAndreotti4 : RT @Asiainside_: I diritti di Gaia che stasera può farsi fare live sci piace giocare - Asiainside_ : I diritti di Gaia che stasera può farsi fare live sci piace giocare - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022 - LIVE slalom femminile Killington, Shiffrin fa cinque di fila a Killington c… - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Lake Louise in DIRETTA: gara cancellata per troppa neve, rebus calendario -