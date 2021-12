LIVE – Salisbury Skupski-Krawietz Puetz 5-6 | Gran Bretagna-Germania Coppa Davis 2021 | RISULTATO in DIRETTA

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Salisbury

Sportface.it

17.25 Secondo incrocio tra i due giocatori che si giocano una fetta di semifinale: in caso di doppio decisivo, al momento, dovrebbero giocare Joee Neal Skupski contro Kevin Krawietz e Tim ......14.30 in francesi Herbert e Mahut si sono laureati campioni vincendo 6 - 4 7 - 6(0) contro gli anglosassoni Ram/imbattuti nel girone. 16.30 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTAdel ...An inspired comeback from Jan-Lennard Struff to beat Cameron Norrie 7-6 3-6 6-2 left Great Britain relying on their doubles team of Joe Salisbury and Neal Skupski for a place in the Davis Cup ...Lennard Struff defeated British number one Cameron Norrie 7-6 (8/6), 3-6, 6-2 to pull Germany level at 1-1 in Tuesday's Davis Cup quarter-finals tie in Innsbruck.