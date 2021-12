LIVE – Modena-Zalau 1-0 25-15 | 10-6 | andata Cev Cup 2022 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 30 novembre 2021) Latestuale di Leo Shoes PerkinElmer-Css Cne Lapi Dej-Scm, sfida didei 16esimi di finale della Cev Cup 2021/dimaschile. Gli uomini di Andrea Giani vogliono subito i tre punti contro la formazione rumena per avvicinarsi al passaggio del turno. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di martedì 30 novembre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV COME VEDERE LA GARA DI RITORNO: DATA E ORARIO AGGIORNA LA1-0 (25-15, 10-6) SECONDO SET – Ace di ...