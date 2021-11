LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: alta velocità per le prime 18 mosse, posizione tecnica interessante (Di martedì 30 novembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Carlsen; NERO: Nepomniachtchi 13:59 19… Cd7 è stata giocata, del tutto naturale. Così come lo è 20. Cg2 di Carlsen. 13:58 Meno di sette minuti e mezzo usati da Carlsen, poco più di 20 da poco superati per Nepomniachtchi. 13:56 19. g4 è stata giocata. 13:54 A questo punto siamo in una posizione del tutto nuova, compresi anche tornei di caratura minore rispetto a quelli in cui sono impegnati Maestri Internazionali e (soprattutto) Grandi Maestri. In questa posizione il Nero si lascia preferire leggermente anche in virtù del fatto che il Cavallo bianco si è posizionato in una zona lontana dal centro delle operazioni. 13:52 La posizione dopo 18. Ch4 con il commento del ... Leggi su oasport (Di martedì 30 novembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:59 19… Cd7 è stata giocata, del tutto naturale. Così come lo è 20. Cg2 di. 13:58 Meno di sette minuti e mezzo usati da, poco più di 20 da poco superati per. 13:56 19. g4 è stata giocata. 13:54 A questo punto siamo in unadel tutto nuova, compresi anche tornei di caratura minore rispetto a quelli in cui sono impegnati Maestri Internazionali e (soprattutto) Grandi Maestri. In questail Nero si lascia preferire leggermente anche in virtù del fatto che il Cavallo bianco si è posizionato in una zona lontana dal centro delle operazioni. 13:52 Ladopo 18. Ch4 con il commento del ...

Advertising

IngaUmbi : Live gara 4. Carlsen con il bianco stavolta apre di re, Nepo entra nella difesa russa variante di cambio. - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Quarto capitolo della sfida tra Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi: a Dubai continua, nel giorno de… - zazoomblog : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: terza patta del match prima del giorno di riposo -… - zazoomblog : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: posizione tatticamente interessante si aprono le ampi… - zazoomblog : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: posizione tatticamente interessante si aprono le ampi… -