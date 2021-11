L' intercettazione | Peggio c' è solo Calciopoli

(Di martedì 30 novembre 2021) Dalle intercettazioni emergerebbe un quadro preoccupante per i bianconeri. Coinvolti anche altri club di Serie A

c'è solo Calciopoli " . La frase emerge da un'telefonica captata dalla Guardia di Finanza , e citata nell'annotazione depositata come atto principale dell'indagine riportata da ......la pericolosità dei fatti "di così c'è solo Calciopoli" si dicono tra loro parlando al telefono gli uomini del presidente Andrea Agnelli. Questo è l'ultimo frammento di...Repubblica oggi in edicola pubblica una frase che sarebbe stata pronunciata da persone vicine al presidente della Juventus Andrea Agnelli, frase che sarebbe emersa durante le intercettazioni telefonic ...L’inchiesta penale attuale ruota intorno a 282 milioni di plusvalenze in tre anni di bilanci Juve «Peggio di così c’è solo Calciopoli» si dicono tra loro parlando al telefono gli uomini del presidente ...