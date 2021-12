“L’indagine riguarda solo la Juventus”, l’Inter allo scoperto sullo scandalo plusvalenze (Di martedì 30 novembre 2021) l’Inter ha deciso di uscire allo scoperto, il club nerazzurro non rischia nulla in relazione al nuovo scandalo plusvalenze che ha colpito il mondo del calcio italiano. La conferma è arrivata da Alessandro Antonello, ad dell’Inter che è uscito allo scoperto come riporta Fcinter1908.it: “indagine sulle plusvalenze? Confermo che al momento non c’è nessuna indagine sul club. Nessuna investigazione. La situazione riguarda soltanto la Juventus. Nulla che influenzi la situazione economica dell’Inter”. La situazione più delicata è quella della Juventus: si è registrata la visita della Guardia di Finanza nella sede dei bianconeri e sono indagati Agnelli, Nedved e Paratici. ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 30 novembre 2021)ha deciso di uscire, il club nerazzurro non rischia nulla in relazione al nuovoche ha colpito il mondo del calcio italiano. La conferma è arrivata da Alessandro Antonello, ad delche è uscitocome riporta Fcinter1908.it: “indagine sulle? Confermo che al momento non c’è nessuna indagine sul club. Nessuna investigazione. La situazionesoltanto la. Nulla che influenzi la situazione economica del”. La situazione più delicata è quella della: si è registrata la visita della Guardia di Finanza nella sede dei bianconeri e sono indagati Agnelli, Nedved e Paratici. ...

