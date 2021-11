Lella Costa | chi è | età | carriera | spettacoli 2021 | chi è l’ex marito | figlie | oggi | teatro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 30 novembre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche, ma conosciamola meglio!: chi è, età,, all’anagrafe Gabriella, è nata a Milano il 30 settembre del 1952 ed è una nota attrice, scrittrice e doppiatrice italiana, famosa soprattutto per i suoi monologhi in. Dopo la maturità al liceo ginnasio, si è laureata in Lettere e poi si è diplomata all’Accademia dei Filodrammatici: ha esordito come attrice con il primo monologo nel 1980. Dopo i primi successi,ha cominciato a frequentare trasmissioni televisive e durante il 2010 ...