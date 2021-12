Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Milan

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Domani sera al Ferraris si gioca, gara valida per la 15a giornata di Serie A 2021-22. Shevchenko sfida il suo passato, e dovrebbe confermare il 3-5-2 con la difesa formata da Biraschi, Masiello e Vasquez davanti al portiere Sirigu. In mediana Badelj spalleggiato da Sturaro e Rovella. Sugli esterni possibilità per Ghiglione al posto di Sabelli, a sinistra sicuro del posto Cambiaso. Dubbi in avanti, Ekuban potrebbe fare coppia con Pandev, ma occhio a Flavio Bianchi. Pioli deve rialzarsi dopo i ko con Fiorentina e Sassuolo, e per farlo schiera Maignan in porta, Kalulu e Theo Hernandez sugli esterni con Kjaer e Tomori al centro. Tonali e Kessie agiranno in mediana, unica punta Ibrahimovic con tanti dubbi alle sue spalle: potrebbe esserci Messias a destra, Krunic insidia Diaz al centro e Saelemaekers pare in vantaggio su Leao per il posto a ...