Le pagelle del Benevento – Barba risolutivo | Lapadula s’innervosisce

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiVicenza – Ilcentra la seconda vittoria consecutiva nel turno infrasettimanale di Vicenza. Ledei giallorossi dopo il 3-2 maturato in Veneto. Paleari 5,5: Una buona parata su Zonta e diversi interventi in sicurezza. Non ha responsabilità sul gol di Crecco, esce alla disperata su quello di Dalmonte, lasciato troppo solo dai compagni. Resta il dubbio che potesse fare di più. Elia 6,5: Gara attenta sul piano tattico, preciso nelle letture e nel dare il via alla transizione offensiva sulla corsia destra. (47’st Calò s.v.: giusto il tempo per firmare l’assist del definitivo 3-2). Vogliacco 6,5: In avvio Diaw lo mette un po’ in difficoltà, nella ripresa parte bene salvando di schiena su Giacomelli. Anche lui è posizionato male sul gol del 2-2 di Dalmonte.7: In fase difensiva fa sempre il ...