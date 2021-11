Le aziende delle Marche dal 4 al 12 dicembre ad ‘Artigiano in fiera’ (Di martedì 30 novembre 2021) Ci sono anche le eccellenze delle Marche alla venticinquesima edizione di Artigiano in Fiera, in programma dal 4 al 12 dicembre a Fieramilano (Rho), tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.00. Ancora una volta la più grande manifestazione internazionale dedicata alla micro impresa diventa una vetrina strategica per aziende e prodotti dell’area marchigiana. In particolare, sono 37 gli attori del territorio che, grazie al sostegno della Regione Marche (assessorato allo Sviluppo Economico) si presenteranno alla più attesa ribalta milanese. In esposizione e in vendita il pubblico troverà una selezione di prodotti tipici del territorio: tartufi freschi e conservati, birre artigianali, pasta all’uovo, carciofini di Montelupone, ragù di razza Marchigiana da vitellone bianco dell’Appennino Centrale Igp, legumi, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 novembre 2021) Ci sono anche le eccellenzealla venticinquesima edizione di Artigiano in Fiera, in programma dal 4 al 12a Fieramilano (Rho), tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.00. Ancora una volta la più grande manifestazione internazionale dedicata alla micro impresa diventa una vetrina strategica pere prodotti dell’area marchigiana. In particolare, sono 37 gli attori del territorio che, grazie al sostegno della Regione(assessorato allo Sviluppo Economico) si presenteranno alla più attesa ribalta milanese. In esposizione e in vendita il pubblico troverà una selezione di prodotti tipici del territorio: tartufi freschi e conservati, birre artigianali, pasta all’uovo, carciofini di Montelupone, ragù di razza Marchigiana da vitellone bianco dell’Appennino Centrale Igp, legumi, ...

