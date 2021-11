L’appello dell’ex rugbista Lo Cicero | “Vorrei trovare Miriam | l’ho fatta nascere nel 1995”

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 30 novembre 2021) Arriva via socialdi Andrea Lo, storico pilone della Nazionale italiana di rubgy fra la fine degli anni ’90 e i Duemila: dopo 26 anni chiede aiuto per ri, una bambina nata prematura a Catania neldopo che l’ex sportivo aveva soccorso la madre in qualità di volontario della Croce Rossa.