La svolta della Grecia: obbligo vaccinale per gli over 60, multe da 100 euro per chi non si adegua (Di martedì 30 novembre 2021) La Grecia si prepara a varare l’obbligo vaccinale per i cittadini con più di sessanta anni. Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha annunciato che dal 16 gennaio vaccinarsi contro Covid-19 sarà obbligatorio per gli over 60, pena una multa di 100 euro. La sanzione, spiega il quotidiano Ekathimerini, sarà addebitata automaticamente dall’Autorità Indipendente delle Entrate Pubbliche (AADE), l’ente che svolge la funzione dell’italiana Agenzia delle Entrate. Le sanzioni fanno parte degli sforzi del governo greco per incrementare i livelli di vaccinazione, che per ora ammontano al 64% della popolazione. Anche se nelle ultime settimane sono aumentate le prime dosi di vaccino. Parlando con il suo governo Mitsotakis ha riconosciuto che la misura sarà ... Leggi su open.online (Di martedì 30 novembre 2021) Lasi prepara a varare l’per i cittadini con più di sessanta anni. Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha annunciato che dal 16 gennaio vaccinarsi contro Covid-19 sarà obbligatorio per gli60, pena una multa di 100. La sanzione, spiega il quotidiano Ekathimerini, sarà addebitata automaticamente dall’Autorità Indipendente delle Entrate Pubbliche (AADE), l’ente che svolge la funzione dell’italiana Agenzia delle Entrate. Le sanzioni fanno parte degli sforzi del gno greco per incrementare i livelli di vaccinazione, che per ora ammontano al 64%popolazione. Anche se nelle ultime settimane sono aumentate le prime dosi di vaccino. Parlando con il suo gno Mitsotakis ha riconosciuto che la misura sarà ...

