La storia vera dietro Lidia | la serie Netflix con Matilda De Angelis protagonista

Tra le serie TV in onda in questo periodo su Netflix sta ottenendo un certo riscontro Lidia, con protagonista Matilda De Angelis. Si tratta della storia vera di Lidia Poët, prima avvocata italiana, interpretata proprio dall'attrice di "Veloce come il vento", "Youtopia" e "Il Materiale Emotivo". Creata da Guido Iuculano e Davide Orsini, diretta da Matteo Rovere e Letizia Lamartire, la serie racconta della sentenza emessa a Torino nel 1884 che impediva a Lidia Poët di esercitare la professione di avvocato in quanto donna. Lidia non si arrende e decide di intraprendere comunque la professione lavorando nello studio legale di suo fratello Enrico. Mentre si occupa di vari casi, aiutata da ...

