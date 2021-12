La Salernitana si arrende alla Juve 0-2: un gol per tempo, Dybala sbaglia un rigore (Di martedì 30 novembre 2021) Nessuna impresa, neanche questa volta. All?Arechi una Salernitana viva solamente in avvio di ripresa, con tanto di palo colpito, non riesce a fermare la Juventus (0-2 il finale). A nulla... Leggi su ilmattino (Di martedì 30 novembre 2021) Nessuna impresa, neanche questa volta. All?Arechi unaviva solamente in avvio di ripresa, con tanto di palo colpito, non riesce a fermare lantus (0-2 il finale). A nulla...

Advertising

TuttoSalerno : Cagliari, Mazzari in conferenza: 'Salernitana, squadra che non si arrende mai. Non dobbiamo sottovalutarli ' -