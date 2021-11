La Salernitana rischia: il 5 dicembre scade il termine per la seconda proprietà (Di martedì 30 novembre 2021) La Salernitana rischia grosso per la seconda proprietà: il 5 dicembre è il termine ultimo per capire se ci saranno offerte di acquirenti Resta in bilico la situazione della Salernitana che avrebbe pochi giorni ancora per presentare le eventuali offerte di acquirenti interessati a prenderne il controllo. A riferirlo è il Corriere dello Sport che ha indicato il 5 come termine ultimo per la presentazione delle offerte. La FIGC intanto avrebbe indicato come 31 dicembre il termine ultimo per la cessione della proprietà e prossima settimana è previsto l’incontro con i trustee per sincerarsi delle varie condizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 novembre 2021) Lagrosso per la: il 5è ilultimo per capire se ci saranno offerte di acquirenti Resta in bilico la situazione dellache avrebbe pochi giorni ancora per presentare le eventuali offerte di acquirenti interessati a prenderne il controllo. A riferirlo è il Corriere dello Sport che ha indicato il 5 comeultimo per la presentazione delle offerte. La FIGC intanto avrebbe indicato come 31ilultimo per la cessione dellae prossima settimana è previsto l’incontro con i trustee per sincerarsi delle varie condizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

