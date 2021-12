La ricetta Piaggio | 90% di assunzioni precarie La Fiom non firma

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Icona del made in Italy nel mondo con la Vespa, azienda multinazionale con due stabilimenti in India e Vietnam e quattro in Italia, più grande costruttore europeo di scooter e moto,torna ad assumere a tempo indeterminato dopo anni e tante procedure di mobilità. Ma i numeri sono indicativi: dopo l’entrata in fabbrica a inizio anno di 28 operai, tutti con contratto precario a 18 mesi, e di una cinquantina di tecnici specializzati nel nuovo dipartimento di e-mobility. il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ricetta Piaggio

IVG.it

... in merito al futuro di Funivie, intese come infrastruttura e come azienda, illustrando la... come già avvenuto per, serve un percorso commissariale per avviare quello legato alla ...... in merito al futuro di Funivie, intese come infrastruttura e come azienda, illustrando la... come già avvenuto per, serve un percorso commissariale per avviare quello legato alla ...