La Lazio ha vinto 10 delle ultime 13 sfide contro l'Udinese (Di martedì 30 novembre 2021) La Lazio ha vinto 10 delle ultime 13 sfide in Serie A contro l’Udinese (2N, 1P), mantenendo 10 volte la porta inviolata: record sia di successi che di clean sheet per i biancocelesti a partire dal febbraio 2015 nel massimo campionato. L’Udinese ha vinto l’ultima gara disputata all’Olimpico contro la Lazio in campionato (3-1 nel novembre 2020), dopo aver perso le cinque precedenti senza mai trovare il gol. Dopo la sconfitta per 1-3 dello scorso campionato, la Lazio potrebbe perdere due partite casalinghe di fila in Serie A contro l’Udinese per la prima volta dal 2009. Era dalla stagione 1983/84 (26 in quel caso), che la Lazio non ... Leggi su footdata (Di martedì 30 novembre 2021) Laha1013in Serie Al’(2N, 1P), mantenendo 10 volte la porta inviolata: record sia di successi che di clean sheet per i biancocelesti a partire dal febbraio 2015 nel massimo campionato. L’hal’ultima gara disputata all’Olimpicolain campionato (3-1 nel novembre 2020), dopo aver perso le cinque precedenti senza mai trovare il gol. Dopo la sconfitta per 1-3 dello scorso campionato, lapotrebbe perdere due partite casalinghe di fila in Serie Al’per la prima volta dal 2009. Era dalla stagione 1983/84 (26 in quel caso), che lanon ...

Advertising

Ruttosporc : RT @mracciughina: L’Inter ha vinto uno scudetto senza aver pagato giocatori e stipendi. Lotito ha due squadre in Serie A. La Lazio ha fatto… - Matt_Muscat09 : RT @mracciughina: L’Inter ha vinto uno scudetto senza aver pagato giocatori e stipendi. Lotito ha due squadre in Serie A. La Lazio ha fatto… - AmedeoFortuna : RT @mracciughina: L’Inter ha vinto uno scudetto senza aver pagato giocatori e stipendi. Lotito ha due squadre in Serie A. La Lazio ha fatto… - Salvo2410libero : RT @mracciughina: L’Inter ha vinto uno scudetto senza aver pagato giocatori e stipendi. Lotito ha due squadre in Serie A. La Lazio ha fatto… - OmgIsChiara : RT @mracciughina: L’Inter ha vinto uno scudetto senza aver pagato giocatori e stipendi. Lotito ha due squadre in Serie A. La Lazio ha fatto… -