La Juventus supera la Salernitana: Dybala e Morata decidono il match (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La 15ª giornata di Serie A fa sorridere la Juventus: i bianconeri hanno ritrovato la vittoria dopo la sconfitta in Champions League contro il Chelsea ed il ko con l’Atalanta nello scorso turno di campionato. La squadra di Allegri ha trionfato questa sera all’Arechi contro la Salernitana, una vittoria per nulla scontata. E’ stato Dybala a sbloccare il match al 21? e 7 minuti dopo Giorgio Chiellini si è visto annullare un gol dal Var per fuorigioco. Al 70? ci ha pensato Dybala a regalare alla Juventus il gol del raddoppio, mentre Dybala, nei minuti di recupero si è fatto scappare una ghiotta occasione, sbagliando un calcio di rigore. La Juventus è al 7° posto in classifica e attende di scoprire cosa faranno le sue avversiare alle spalle nelle partite in ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La 15ª giornata di Serie A fa sorridere la: i bianconeri hanno ritrovato la vittoria dopo la sconfitta in Champions League contro il Chelsea ed il ko con l’Atalanta nello scorso turno di campionato. La squadra di Allegri ha trionfato questa sera all’Arechi contro la, una vittoria per nulla scontata. E’ statoa sbloccare ilal 21? e 7 minuti dopo Giorgio Chiellini si è visto annullare un gol dal Var per fuorigioco. Al 70? ci ha pensatoa regalare allail gol del raddoppio, mentre, nei minuti di recupero si è fatto scappare una ghiotta occasione, sbagliando un calcio di rigore. Laè al 7° posto in classifica e attende di scoprire cosa faranno le sue avversiare alle spalle nelle partite in ...

