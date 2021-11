(Di martedì 30 novembre 2021) Il decalogo “Union Equality” delfa discutere e arrabbiareil, con quell’assurdo consiglio, o divieto, di usare leche facciano riferimento ale alla religione, per non offendere i non cattolici. “Chi va contro la realtà si mette in serio pericolo”, sottolinea il Segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, in merito al documento della Commissione Europea che invita a non usaree nomi comeo Giovanni. No delallesul, la Santa Sede reagisce “Credo – osserva Parolin ai media vaticani- che sia giusta la preoccupazione di cancellare tutte le discriminazioni. E’ un cammino di cui abbiamo acquisito sempre ...

Advertising

SecolodItalia1 : La follia di vietare le parole “Natale” e “Maria”: anche il Vaticano perde la pazienza con l’Europa… - talusi : Vietare la parola 'Natale' e 'Maria'. Assurdo e inconcepibile. Follia dell'#UE ???????????? @Santas_Official - JohnZuyderduyn : @Valenti63339244 Come si può vedere oggi, distruggere o vietare certe parole porta al rogo dei libri. Perché conten… -

Ultime Notizie dalla rete : follia vietare

Il Secolo d'Italia

...contestata da diversi servizi di fact checking) per mettere fine a quella che definisce una ''...questo Zemmour propone di restaurare una legge del 1803 decisa all'epoca da Napoleone perl'...... la notizia secondo cui l'Unione Europea ci vorrebbedi usare la parola 'Natale'. Un ... Una carrellata di titoli di giornale al riguardo mostra bene le dimensioni di questa: In Europa ...Buone feste cari lettori. Quali feste? Non si sa. Non siate pignoli. Meglio non indagare. Si vocifera che duemila anni fa sia nato un bambino che ha cambiato la storia del mondo ma la notizia non comp ...Celebrare il Natale e usare nomi e simboli cristiani sono parte della ricca eredità europea', spiegano fonti dell’esecutivo europeo 'Ogni persona in Ue ha il diritto di essere trattato in maniera egua ...