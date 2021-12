La Casa di Carta, nel 2023 lo spin-off su Berlino (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Siamo ormai tutti in attesa di poter vedere il finale della quinta e ultima stagione de La Casa di Carta. La nostalgia, per i fan più affezionati della serie tv targata Netflix, si fa già sentire in maniera forte. C’è, però, una bella notizia: la serie non si conclude del tutto. Per una fine, infatti, c’è sempre un nuovo inizio. E, in questo caso, si tratta di uno spin-off su uno dei personaggi più amati: Berlino. La Casa di Carta 5, in arrivo il gran finale Manca ormai veramente pochissimo al gran finale di La Casa di Carta. Dopo cinque stagioni, che sono riuscite ad attirare l’attenzione di telespettatori di tutto il mondo con tensione, colpi di scena e grandi emozioni, il 3 dicembre arriveranno su Netflix anche gli ultimi cinque episodi. E con ... Leggi su dilei (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Siamo ormai tutti in attesa di poter vedere il finale della quinta e ultima stagione de Ladi. La nostalgia, per i fan più affezionati della serie tv targata Netflix, si fa già sentire in maniera forte. C’è, però, una bella notizia: la serie non si conclude del tutto. Per una fine, infatti, c’è sempre un nuovo inizio. E, in questo caso, si tratta di uno-off su uno dei personaggi più amati:. Ladi5, in arrivo il gran finale Manca ormai veramente pochissimo al gran finale di Ladi. Dopo cinque stagioni, che sono riuscite ad attirare l’attenzione di telespettatori di tutto il mondo con tensione, colpi di scena e grandi emozioni, il 3 dicembre arriveranno su Netflix anche gli ultimi cinque episodi. E con ...

