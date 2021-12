Kulusevski sicuro: «Se facciamo la nostra partita vinceremo» (Di martedì 30 novembre 2021) Dejan Kulusevski ha parlato prima del match tra Salernitana-Juve: le dichiarazioni dell’attaccante bianconero Ai microfoni di JTV, Dejan Kulusevski ha parlato prima di Salernitana-Juve. RISULTATI ALTALENANTI – «Dobbiamo rimanere positivi. C’è bisogno di vincere stasera, è una gara importante per tutto l’ambiente». SALERNITANA – «Dobbiamo fare quello che possiamo, giocare tranquilli, senza fretta e tutti insieme. Se facciamo la nostra partita vinceremo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 novembre 2021) Dejanha parlato prima del match tra Salernitana-Juve: le dichiarazioni dell’attaccante bianconero Ai microfoni di JTV, Dejanha parlato prima di Salernitana-Juve. RISULTATI ALTALENANTI – «Dobbiamo rimanere positivi. C’è bisogno di vincere stasera, è una gara importante per tutto l’ambiente». SALERNITANA – «Dobbiamo fare quello che possiamo, giocare tranquilli, senza fretta e tutti insieme. Sela». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

zazoomblog : Kulusevski sicuro: «Se facciamo la nostra partita vinceremo» - #Kulusevski #sicuro: #facciamo #nostra - raf92c : @FiorinoLuca Ah sicuro. Però il passaggio di kulusevski da giocatore di calcio a turista per caso mi pare evidente - Gabriponte22 : RT @GabCM8: Valore creato in rosa? Arthur non gioca mai perché gli viene preferito Rabiot, Kulusevski dietro le gerarchie di Bernardeschi,… - Silvia_Mio86 : RT @GabCM8: Valore creato in rosa? Arthur non gioca mai perché gli viene preferito Rabiot, Kulusevski dietro le gerarchie di Bernardeschi,… - Alex_Tatone : @mikelelomb Si dovrebbe avere il coraggio di puntare sui giovani, in campo tutti gli investimenti: Chiesa, McKennie… -