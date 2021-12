Juventus | tifosi contro la Revolution | ecco di cosa si tratta

Juventus, tifosi contro la (R)evolution: ecco di cosa si tratta (Di martedì 30 novembre 2021) Non è un periodo semplice per la Juventus; i tifosi non hanno minimamente apprezzato l’ultima iniziativa del club bianconero. Juventus (Getty Images)La Juventus sta vivendo, senza nessun dubbio, il peggior momento degli ultimi dieci anni. Il club, infatti, è in difficoltà sotto ogni punto di vista; per quanto riguarda il campo, la sconfitta con l’Atalanta ha costretto Bonucci e compagni a cambiare completamente obiettivo e ora diventa fondamentale, specie dal punto di vista economico, la qualificazione alla prossima Champions League. Sul mercato sono tanti i nomi ma, per un motivo o per altro, nessuna trattiva sembra di facile soluzione. Infine l’inchiesta giudiziaria che rischia di abbattersi sulla Juventus con la stessa potenza di Calciopoli. In tutto questo bisogna considerare anche l’umore dei ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 30 novembre 2021) Non è un periodo semplice per la; inon hanno minimamente apprezzato l’ultima iniziativa del club bianconero.(Getty Images)Lasta vivendo, senza nessun dubbio, il peggior momento degli ultimi dieci anni. Il club, infatti, è in difficoltà sotto ogni punto di vista; per quanto riguarda il campo, la sconfitta con l’Atalanta ha costretto Bonucci e compagni a cambiare completamente obiettivo e ora diventa fondamentale, specie dal punto di vista economico, la qualificazione alla prossima Champions League. Sul mercato sono tanti i nomi ma, per un motivo o per altro, nessuna trattiva sembra di facile soluzione. Infine l’inchiesta giudiziaria che rischia di abbattersi sullacon la stessa potenza di Calciopoli. In tutto questo bisogna considerare anche l’umore dei ...

Advertising

Paolo_Bargiggia : Massimiliano Allegri: in questo momento l'unico vero colpevole e responsabile della crisi @juventusfc causa assenza… - TuttoMercatoWeb : ??? #Atalanta, che festa per #Gasperini: il tecnico esulta con i tifosi al ritorno a Zingonia dopo la vittoria sulla… - Solivch : RT @AntonioCorsa: Stasera al 3° minuto di Salernitana-Juventus verrà lanciato un coro dai tifosi di entrambe le squadre per ricordare Andre… - Ibravida1 : Va bene volete perdere la Juventus fatelo pure poi la Serie A avrà i tifosi da squadre di Serie B e la serie B con… - DavideIndro : RT @AntonioCorsa: Stasera al 3° minuto di Salernitana-Juventus verrà lanciato un coro dai tifosi di entrambe le squadre per ricordare Andre… -