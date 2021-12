Juventus | l’iniziativa che commuove i tifosi | ecco di cosa si tratta

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 30 novembre 2021) Lanon si occupa solo di mercato e campo; i bianconeri si sono resi protagonisti di un’iniziativa decisamente importante.(Lapresse)La, in questo periodo, è divisa su tre fronti: campo, mercato e inchiesta giudiziaria. Per quanto riguarda il primo, la sconfitta contro l’Atalanta ha cambiato completamente gli obiettivi stagionali dei bianconeri; Bonucci e compagni, considerando anche il meno quattordici dalla vetta, devono obbligatoriamente puntare al quarto posto. Restare fuori dalla Champions sarebbe un danno soprattutto dal punto di vista economico. Sul mercato, nonostante gennaio sia ancora distante, la società bianconera vuole regalare ad Allegri almeno un paio di rinforzi (centrocampista e attaccante) per alzare il livello qualitativo della rosa. Infine il fronte giudiziario, il più preoccupante ...