Juventus, caso plusvalenze: ascoltato Morganti, il braccio destro di Cherubini (Di martedì 30 novembre 2021) E’ andato in scena il terzo giorno di audizioni in Procura a Torino per quanto riguarda lo scandalo plusvalenze che ha colpito il mondo del calcio ed in particolar modo la Juventus. Il club bianconero è sotto inchiesta e Agnelli, Nedved e Paratici indagati. Dopo Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene, oggi è stato ascoltato Paolo Morganti, Head of football operations della Juventus. E’ stato a lungo il braccio destro di Cherubini, occupandosi dell’Under 23 e delle giovanili. Le audizioni continueranno anche nei prossimi giorni e potrebbero emergere nuovi dettagli. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 30 novembre 2021) E’ andato in scena il terzo giorno di audizioni in Procura a Torino per quanto riguarda lo scandaloche ha colpito il mondo del calcio ed in particolar modo la. Il club bianconero è sotto inchiesta e Agnelli, Nedved e Paratici indagati. Dopo Federicoe Maurizio Arrivabene, oggi è statoPaolo, Head of football operations della. E’ stato a lungo ildi, occupandosi dell’Under 23 e delle giovanili. Le audizioni continueranno anche nei prossimi giorni e potrebbero emergere nuovi dettagli. L'articolo CalcioWeb.

