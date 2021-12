Juve | il retroscena dietro la vittoria di Salerno | la rivelazione di Chiellini in diretta

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Giorgio, difensore dellantus, dopo la gara con la Salernitana è intervenuto spiegando un gesto fatto in occasione della rete annullata. Uno 0-2 per lantus in occasione della gara di campionato contro la Salernitana che fa gioire il capitano Giorgio. Ai microfoni di ‘DAZN’ il difensore italiano interviene sulla stagione bianconera, che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

junews24com : Retroscena Agnelli: nuovo discorso del presidente della Juventus - - junews24com : Chiesa Allegri: «manca affinità elettiva». Retroscena sul feeling col tecnico - - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuventusAtalanta #SerieA #Juventus-Atalanta, retroscena De Ligt: 5 giocatori sotto… - infoitsport : Retroscena Juve: “Fai il fenomeno”, ecco il labiale di Allegri al 90' con l’Atalanta - AtaruMorobosci5 : Juve e bilanci truccati, retroscena-bomba su Andrea Agnelli: il giorno in cui si è condannato da solo -

Ultime Notizie dalla rete : Juve retroscena

Ascolta 'Bernardeschi si riprende la: il motivo della rottura con Raiola, l'offerta e la novità sul futuro…' su Spreaker. IlCON RAIOLA - Già da diverse settimane circolava la ...... iraccontati dai giornali di famiglia come La Repubblica e la Stampa, le indiscrezioni pesanti pubblicate da La Veirtà ed ecco che i tifosi dellacominciano ad avere un sospetto. E ...Marotta ne aveva individuato immediatamente le potenzialità, Dusan era il prescelto per il post Lukaku e per lui l’amministratore delegato dell’Inter, in estate, si è messo in viaggio per Firenze, dov ...Cosa succederà con Federico Bernardeschi? L'esterno bianconero si è messo alle spalle il recente infortunio, questa sera ritroverà una ...