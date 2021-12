Italiano: 'Fiorentina, bella reazione dopo Empoli' (Di martedì 30 novembre 2021) FIRENZE - "Venivamo da una sconfitta nel finale dopo una gara giocata come stasera. Non esiste stare tranquillo qui, bisogna sempre avere le antenne dritte. I ragazzi però hanno reagito bene alla ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 30 novembre 2021) FIRENZE - "Venivamo da una sconfitta nel finaleuna gara giocata come stasera. Non esiste stare tranquillo qui, bisogna sempre avere le antenne dritte. I ragazzi però hanno reagito bene alla ...

Advertising

Lodamarco1 : RT @DiMarzio: #SerieA, @acffiorentina | Le parole di #Italiano, soddisfatto per la vittoria di oggi e con qualche rammarico per i punti per… - Luxgraph : Fiorentina, Italiano: 'Abbiamo reagito, ma bisogna crescere' - sportli26181512 : Italiano: 'Fiorentina, bella reazione dopo Empoli': Il tecnico: 'Dobbiamo ancora migliorare, abbiamo lasciato tropp… - DiMarzio : #SerieA, @acffiorentina | Le parole di #Italiano, soddisfatto per la vittoria di oggi e con qualche rammarico per i… - VVisibilio : Mister Vincenzo Italiano molto arrabbiato per il gol divorato da Sottil è andato furioso a sfogarsi con Milenkovic… -