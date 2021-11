Inflazione | Federdistribuzione | ‘carrello della spesa’ +1 | 4% su base annua

(Di martedì 30 novembre 2021) Milano, 30 nov. (Adnkronos) – Nuova avanzata per il tasso diche registra un incremento del +3,8% dell’indice generale, come riscontrato dei dati relativi ai prezzi al consumo provvisori di novembre diffusi da Istat. Il rialzo dei beni energetici, +30,7% sutendenziale, si conferma fattore principalecrescita mentre ilfa segnare una variazione sudel +1,4%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Preoccupa, tuttavia, il rimbalzo dell'inflazione che a ottobre si è attestata al +2,9% su base ... l'Alleanza delle Cooperative, Confesercenti e Federdistribuzione hanno chiesto un incontro ...