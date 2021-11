In Europa comandano burocrati che ci vietano di dire “Natale” e “signora”. E noi li paghiamo a peso d’oro (Di martedì 30 novembre 2021) Riceviamo e volentieri pubblichiamo dal giornalista Lorenzo Peluso. Hanno sconfessato l’Europa dei popoli. Non è accettabile. Partiamo da questo. Un pacchiano errore di valutazione sulle implicazioni sociologiche e culturali che scaturiranno dall’applicazione (non sarà mai applicato) di un regolamento vergato da burocrati che ignorano la bellezza culturale delle radici del disomogeneo popolo europeo. Possiamo definirlo così, consapevoli di non suscitare nessuno scandalo, considerando l’inopportunità delle nuove linee guida emanate dalla Commissione europea dal titolo “Union of Equality”. Linee guida che contengono diversi capitoli in cui il trattamento egualitario della persona, secondo l’esecutivo Ue, va preso in considerazione. LEGGI ANCHE L’ultima follia del politicamente corretto: vietato dire “Natale”, offende ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 novembre 2021) Riceviamo e volentieri pubblichiamo dal giornalista Lorenzo Peluso. Hanno sconfessato l’dei popoli. Non è accettabile. Partiamo da questo. Un pacchiano errore di valutazione sulle implicazioni sociologiche e culturali che scaturiranno dall’applicazione (non sarà mai applicato) di un regolamento vergato dache ignorano la bellezza culturale delle radici del disomogeneo popolo europeo. Possiamo definirlo così, consapevoli di non suscitare nessuno scandalo, considerando l’inopportunità delle nuove linee guida emanate dalla Commissione europea dal titolo “Union of Equality”. Linee guida che contengono diversi capitoli in cui il trattamento egualitario della persona, secondo l’esecutivo Ue, va preso in considerazione. LEGGI ANCHE L’ultima follia del politicamente corretto: vietato”, offende ...

SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: In Europa comandano burocrati che ci vietano di dire “Natale” e “signora”. E noi li paghiamo a peso d’oro - SecolodItalia1 : In Europa comandano burocrati che ci vietano di dire “Natale” e “signora”. E noi li paghiamo a peso d’oro… - infoiteconomia : Auto, vendite Europa: Stellantis sopra Volkswagen, comandano i francesi - Marisab79879802 : @RCatuso Questo è uno di quelli che comandano in Europa. No comment - Michele24179452 : @GuidoCrosetto Poveri noi...... Si stava meglio quando si stava peggio, almeno prima avevamo politici che si faceva… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa comandano Pallanuoto, Champions: oggi l'AN Brescia, domani la Pro Recco su live Sky I campioni d'Italia comandano il loro girone insieme ai greci dell'Olympiacos Pireo con 7 punti, ... I campioni d'Europa guidano il gruppo B da soli con 9 punti, tedeschi penultimi a quota 1. La formula ...

Perché il PNRR sarà una sciagura Occorrerebbe avere il coraggio, invece, di dire ai lor signori che comandano il vapore che quei ... avere il coraggio di fare le riforme che servono al paese e non che servono all'Europa, scegliersi ...

In Europa comandano burocrati che ci vietano di dire "Natale" e "signora". E noi li paghiamo a peso d'oro Il Secolo d'Italia Stellantis sorpassa Volkswagen in Europa, Peugeot 2008 regina a ottobre Cambio alla guardia, per la seconda volta nel nuovo millennio il Gruppo Volkswagen non è leader del mese delle vendite di auto in Europa, superato dal Stellantis. Arriva un’altra sorpresa a ottobre, d ...

Auto, vendite Europa: Stellantis sopra Volkswagen, comandano i francesi Si, perché per la prima volta sono state di più le nuove immatricolazioni di Stellantis rispetto a quelle del colosso tedesco. Oltre il 6% in più sulle immatricolazioni di ottobre 2021 rispetto ad ott ...

I campioni d'Italiail loro girone insieme ai greci dell'Olympiacos Pireo con 7 punti, ... I campioni d'guidano il gruppo B da soli con 9 punti, tedeschi penultimi a quota 1. La formula ...Occorrerebbe avere il coraggio, invece, di dire ai lor signori cheil vapore che quei ... avere il coraggio di fare le riforme che servono al paese e non che servono all', scegliersi ...Cambio alla guardia, per la seconda volta nel nuovo millennio il Gruppo Volkswagen non è leader del mese delle vendite di auto in Europa, superato dal Stellantis. Arriva un’altra sorpresa a ottobre, d ...Si, perché per la prima volta sono state di più le nuove immatricolazioni di Stellantis rispetto a quelle del colosso tedesco. Oltre il 6% in più sulle immatricolazioni di ottobre 2021 rispetto ad ott ...