In auto senza patente, non si ferma all'alt dei carabinieri: inseguimento da film ad Acilia (Di martedì 30 novembre 2021) Acilia – inseguimento da film nelle strade di Acilia, dove un 34enne romano, con precedenti, è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, sottrazione di cose sottoposte a sequestro e guida senza patente. L'uomo, infatti, non si è fermato ad un posto di controllo dei carabinieri, dando vita ad un pericoloso inseguimento lungo le vie della località. Bloccato dai militari, dopo gli accertamenti di rito, è emerso che l'auto su cui viaggiava era sottoposta a fermo amministrativo, priva di assicurazione e di revisione, e che al guidatore era stata revocata la patente. Non solo. Durante i numerosi controlli contro lo spaccio di droga, i militari dell'Arma, sempre ad ...

