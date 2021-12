Ilicic e Muriel quando si accendono sono imprendibili Pessina | corsa e senso tattico

Leggi su bergamonews

(Di martedì 30 novembre 2021) Musso 6,5 : Sul tema alti e bassi è in buona compagnia. Basti pensare ad Handanovic piuttosto che al Szcz?sny di inizio campionato. Per arrivare al connazionale Romero, avversario di serata nella quale i maggiori pericoli vengono dal freddo. Come un sorvegliante della Security, smanaccia subito in corner, si ripete al ventesimo minuto manco avvisato da un tiro da fuori. Djimsiti 6,5 : Senza strafare a presidiare la parte destra, si inserisce giocando per gli altri. Demiral 7 : Johansen non lo disturba più di tanto, subito un paio di anticipi a chiarire la serata Scalvini ( 31’ 2t) Sv Palomino 7 : Strapotere fisico e tempismo negli interventi, lo salva Musso (20’)esagera in sicurezza. Hateboer 6 : Scarpini rossi per quelli non più abituati a vederlo, rieccolo dopo l’operazione fin troppo rinviata, appare di nuovo abile considerato i mesi di assenza. Come un ...