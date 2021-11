Iliad al lavoro per la tecnologia VoLTE in Italia, telefonia fissa sullo sfondo (Di martedì 30 novembre 2021) Il sito ufficiale di Iliad conferma della volontà di implementare la tecnologia VoLTE in Italia e l'interesse verso la telefonia fissa. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 30 novembre 2021) Il sito ufficiale diconferma della volontà di implementare laine l'interesse verso la. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Iliad al lavoro per la tecnologia VoLTE in Italia, telefonia fissa sullo sfondo - mondomobileweb : Iliad: Flavia Spera racconta in un video il suo lavoro di Customer Care - Iperborea_ : chiedendo il codice della mia. La sim si è bloccata, avevo bisogno del PUK. Ho chiamato a mia sorella, col telefono… - mondomobileweb : Iliad Italia al lavoro sul VoLTE: avviata la ricerca di una figura specializzata - GlaucoLora : @Giorgiotto12 @BelpietroTweet Guarda io non lavoro per compagnie telefoniche, giusto per anticiparti che non è per… -