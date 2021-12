Il Volo, serata evento su Rai 1 per raccontare e cantare gli ultimi 20 anni di Sanremo. Tra gli ospiti anche Baudo, Bonolis e Morandi (Di martedì 30 novembre 2021) Il Volo Il Festival di Sanremo 2022 sarà preceduto da una serata evento su Rai 1 che ripercorrerà gli ultimi 20 anni della storica kermesse canora, dall’edizione del 2001 condotta da Raffaella Carrà all’era Amadeus in corso. Protagonisti dello show, dal titolo Se il Festival lo Raccontiamo Noi, i ragazzi de Il Volo. Venerdì 28 gennaio, prima della partenza del 72° Sanremo (in programma dal 1° al 5 febbraio), in prima serata su Rai 1 il trio italiano farà rivivere al pubblico la storia, non solo musicale, del Festival nel nuovo secolo. Il Volo – trionfatori al Teatro Ariston nel 2015 con Grande amore – riproporranno con altri artisti e ospiti dello show le più belle canzoni di questi 20 ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 30 novembre 2021) IlIl Festival di2022 sarà preceduto da unasu Rai 1 che ripercorrerà gli20della storica kermesse canora, dall’edizione del 2001 condotta da Raffaella Carrà all’era Amadeus in corso. Protagonisti dello show, dal titolo Se il Festival lo Raccontiamo Noi, i ragazzi de Il. Venerdì 28 gennaio, prima della partenza del 72°(in programma dal 1° al 5 febbraio), in primasu Rai 1 il trio italiano farà rivivere al pubblico la storia, non solo musicale, del Festival nel nuovo secolo. Il– trionfatori al Teatro Ariston nel 2015 con Grande amore – riproporranno con altri artisti edello show le più belle canzoni di questi 20 ...

