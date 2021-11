IL VOLO: GRAN GALÀ SU RAI1 CON I CONDUTTORI DEGLI ULTIMI 20 FESTIVAL DI SANREMO (Di martedì 30 novembre 2021) Una serata evento poco prima di SANREMO con Il VOLO padroni di casa, per rivivere insieme 20 anni di storia della musica, del costume e della società. “Se il FESTIVAL lo raccontiamo noi” è il GALÀ in onda su RAI1 venerdì 28 gennaio. Dal FESTIVAL del 2001 con Raffaella Carrà all’era Amadeus, tornano in onda i successi più iconici delle edizioni passate. Guest star: Pippo Baudo, Carlo Conti, Paolo Bonolis, Gianni Morandi, Antonella Clerici, Giorgio Panariello e Fabio Fazio. Leggi su bubinoblog (Di martedì 30 novembre 2021) Una serata evento poco prima dicon Ilpadroni di casa, per rivivere insieme 20 anni di storia della musica, del costume e della società. “Se illo raccontiamo noi” è ilin onda suvenerdì 28 gennaio. Daldel 2001 con Raffaella Carrà all’era Amadeus, tornano in onda i successi più iconici delle edizioni passate. Guest star: Pippo Baudo, Carlo Conti, Paolo Bonolis, Gianni Morandi, Antonella Clerici, Giorgio Panariello e Fabio Fazio.

