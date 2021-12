Il Vaticano risponde alla follia dell’Europa di vietare il “Natale” e il nome “Maria”

(Di martedì 30 novembre 2021) Ilnon ci sta e perde la pazienza di fronte alle sconcertanti decisioni da parte dell’Unione europea di cancellare, con un tratto di penna, ogni riferimento ale perfino ai nomi cristiani, in primis “” e “Giovanni”. La triste vicenda mostra infatti il segno di una realtà purtroppo molto più concreta di quanto L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano risponde

La Luce di Maria

Chiediamo se anche i rifugiati, musulmani, sanno che Papa Francesco è al loro fianco e li sostiene: 'Posso dirti di sì ?immediatamente padre Luke ? lo sanno e lo chiamano: "Baba Francesco". ...Proprio su questa speranza smarrita,il cardinale Mario Zenari , nunzio apostolico in Siria da ormai 13 anni, che ha vissuto a Damasco tutto il periodo della guerra: Ascolta l'intervista al ...Il Vaticano non ci sta e perde la pazienza di fronte alle sconcertanti decisioni da parte dell'Unione europea di cancellare, con un tratto di penna, ogni riferimento al Natale e perfino ai nomi cristi ...Giro di vite di Francesco necessario, spiega lui stesso, per l’uso distorto delle concessioni dei suoi predecessori. La riflessione di monsignor Claudio Maniago ...