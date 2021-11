Il segno e il territorio Da Steinberg a Pericoli | due mostre da non perdere

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 30 novembre 2021) L’estate di San Martino novembrina ha regalato a Milano una ricca serie di, a volte correlate fra loro come quella del Realismo magico e di Mario Sironi oppure, ancor di più, quella di Saulalla Triennale e di Tullioa Palazzo Reale. Le analogie fra i due artisti sono numerose, ci furono contatti epistolari diretti nonché una comune riconoscenza verso Cesare Zavattini in epoche e per motivi diversi –collaborò al milanese “Bertoldo” diretto dallo scrittore emiliano,lo incontrò giovanissimo a Roma ricevendone un suggerimento decisivo: quello di trasferirsi a Milano.sono stati disegnatori prima che artisti, collaboratori di giornali prima che di gallerie e musei, per questo hanno sempre parlato del ...