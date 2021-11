Il principe Carlo e Rihanna, la coppia che non t'aspetti (alla cerimonia per l'addio di Barbados alla monarchia) (Di martedì 30 novembre 2021) Nella notte in cui l'isola è diventata una Repubblica il futuro re d'Inghilterra ha fatto mea culpa per la schiavitù, «macchia indelebile della nostra storia», e si è congratulato con la popstar, presente anche lei alla cerimonia e nominata «nuova eroina» della patria Leggi su vanityfair (Di martedì 30 novembre 2021) Nella notte in cui l'isola è diventata una Repubblica il futuro re d'Inghilterra ha fatto mea culpa per la schiavitù, «macchia indelebile della nostra storia», e si è congratulato con la popstar, presente anche leie nominata «nuova eroina» della patria

Advertising

LaRagione_eu : L'isola caraibica di #Barbados è diventata la #Repubblica più giovane del mondo al suo 55esimo anniversario dalla s… - antoguerrera : Il mea culpa del principe Carlo: 'La schiavitù macchia indelebile nella nostra storia' Rihanna 'eroina della patri… - Carmela_oltre : RT @ROBZIK: Alla cerimonia in cui #Barbados diventa repubblica e abbandona la monarchia, il principe Carlo riconosce la 'spaventosa atrocit… - TheItalianTimes : ?? IL COLPO DI SCENA #Royalfamily: il parente “#razzista” sarebbe il #principeCarlo. Nel libro in uscita oggi negli… - lamescolanza : Lady Diana e il tradimento al principe Carlo, la rivelazione di un ex aiutante di Palazzo: “Si è allontanata prima… -