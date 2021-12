Il ponte delle spie: la storia vera che ha ispirato il film (Di martedì 30 novembre 2021) Ecco la storia vera che giace alla base della trama de Il ponte delle spie, una pellicola del 2015 diretta da Steven spielberg e interpretata da Tom Hanks e Mark Rylance. Il ponte delle spie è un film del 2015, diretto da Steven spielberg, che narra una storia vera ambientata durante gli anni della guerra fredda: si tratta del caso dell'arresto e del processo con conseguente condanna della spia sovietica Rudo?f Abe?. La pellicola esplora anche la trattativa e lo scambio di Abe? con Francis Gary Powers, pilota di un aereo-spia Lockheed U-2 catturato e condannato dai sovietici. Lo scambio avvenne sul ponte di Glienicke che, proprio per questo motivo, fu ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 novembre 2021) Ecco lache giace alla base della trama de Il, una pellicola del 2015 diretta da Stevenlberg e interpretata da Tom Hanks e Mark Rylance. Ilè undel 2015, diretto da Stevenlberg, che narra unaambientata durante gli anni della guerra fredda: si tratta del caso dell'arresto e del processo con conseguente condanna della spia sovietica Rudo?f Abe?. La pellicola esplora anche la trattativa e lo scambio di Abe? con Francis Gary Powers, pilota di un aereo-spia Lockheed U-2 catturato e condannato dai sovietici. Lo scambio avvenne suldi Glienicke che, proprio per questo motivo, fu ...

