“Il Collegio” | anticipazioni puntata del 30 novembre

(Di martedì 30 novembre 2021) Una nuova gita, stavolta sul lago di Canterno, e la realizzazione di un cortometraggio: sono gli impegni della nuova settimana a “Il”, il docu-reality realizzato da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia e ambientato negli anni ’70, in onda stasera 30alle 21.20. “Il”, ritorna stasera 30su Raidue Gli studenti si confronteranno per scegliere chi sarà il regista, chi gli attori, e soprattutto chi scriverà la sceneggiatura. I collegiali vedranno le immagini di successo di trasmissioni come “l’Altra Domenica”, un programma innovativo che riuscì a raccontare con i suoi inviati la nascente cultura punk dei Ramones e dei Sex Pistols. Apprenderanno poi i dettagli sulla riforma del diritto di famiglia italiano, che nel 1975 tolse alla figura del padre la piena responsabilità ...

Il Collegio, questa sera nuovo appuntamento con il docu-reality realizzato targato Rai 2 e ambientato negli anni Settanta. Nella puntata di martedì 30 novembre, in onda alle ore 21.20, i ragazzi ...