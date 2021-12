Il Collegio 6, chi è stato eliminato dopo la puntata di martedì 30 novembre: cosa è successo ieri sera (Di martedì 30 novembre 2021) I collegiali da settimane, ormai, stanno appassionando milioni di telespettatori e tra una prova e l’altra, i ragazzi si trovano a fare conti con verifiche inattese, gite, sorprese ed emozioni. Stiamo parlando di un format di successo, il Collegio, il docu reality di Rai 2 giunto alla sua sesta e imperdibile stagione. Ma cosa è successo nell’ultima settimana? Chi dei ragazzi è stato espulso? Il Collegio 6, chi è stato eliminato ieri sera martedì 30 novembre 2021 Questa sera, gli studenti si confronteranno per scegliere chi sarà il regista, chi vestirà i panni dell’attore e chi scriverà la sceneggiatura del cortometraggio che dovranno realizzare. I collegiali avranno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 novembre 2021) I collegiali da settimane, ormai, stanno appassionando milioni di telespettatori e tra una prova e l’altra, i ragazzi si trovano a fare conti con verifiche inattese, gite, sorprese ed emozioni. Stiamo parlando di un format di, il, il docu reality di Rai 2 giunto alla sua sesta e imperdibile stagione. Manell’ultima settimana? Chi dei ragazzi èespulso? Il6, chi è302021 Questa, gli studenti si confronteranno per scegliere chi sarà il regista, chi vestirà i panni dell’attore e chi scriverà la sceneggiatura del cortometraggio che dovranno realizzare. I collegiali avranno ...

Advertising

CorriereCitta : Il Collegio 6, chi è stato eliminato dopo la puntata di martedì 30 novembre: cosa è successo ieri sera #IlCollegio6… - blaksadpunx : Chi mi spoilera cose del collegio oggi che non riesco a vederlo e recupero domani merita un cancro - TwitGinger : Cosa ne pensate di Davide e Matteo? #ilcollegio6 - olivati_case : RT @Fiaip: 'Formazione, vantaggi concreti per gli associati e sicurezza per chi cerca o vende casa'. Ne parla con il Tirreno Filippo Manell… - olivati : RT @Fiaip: 'Formazione, vantaggi concreti per gli associati e sicurezza per chi cerca o vende casa'. Ne parla con il Tirreno Filippo Manell… -