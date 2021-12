Il Calendario Pirelli 2022 torna “On the Road”: Bryan Adams firma gli scatti della ripartenza tra rock e glam (Di martedì 30 novembre 2021) The Cal 2022, il Calendario più atteso dell’anno è tornato. Messo in standby dal Covid torna nell’anno in cui Pirelli celebra i suoi 150 anni con la firma di Bryan Adams. Omaggio ai musicisti che si sono dovuti fermare durante la pandemia, è una riflessione sulla vita che riparte, sulla strada percorsa e su quella che abbiamo davanti. Il musicista canadese non solo scatta 70 istantanee di 10 artisti immortalando la loro vita in tour ma regala un brano omonimo inedito. “Una settimana prima dello shooting a Los Angeles, Maurizio (Abet ,Senior Vice President Communication and Brand image ndr) mi ha detto: ‘perchè non dedichi una canzone a questa esperienza’? Il titolo ce l’avevamo già ‘on the Road’ e così è bastato un giorno per ... Leggi su blog.libero (Di martedì 30 novembre 2021) The Cal, ilpiù atteso dell’anno èto. Messo in standby dal Covidnell’anno in cuicelebra i suoi 150 anni con ladi. Omaggio ai musicisti che si sono dovuti fermare durante la pandemia, è una riflessione sulla vita che riparte, sulla strada percorsa e su quella che abbiamo davanti. Il musicista canadese non solo scatta 70 istantanee di 10 artisti immortalando la loro vita in tour ma regala un brano omonimo inedito. “Una settimana prima dello shooting a Los Angeles, Maurizio (Abet ,Senior Vice President Communication and Brand image ndr) mi ha detto: ‘perchè non dedichi una canzone a questa esperienza’? Il titolo ce l’avevamo già ‘on the’ e così è bastato un giorno per ...

Advertising

saraferrara19 : Bryan Adams per il Calendario Pirelli 2022!!! #thecal #PIRELLICALENDAR #bryanadams #RitaOra #saweetie #normani… - Ady0918 : @Lapeppa17 @aphrodya @LetiziaFini @Valenti75048369 Mai dire mai??e poi non ci sarebbe niente di male!?? Lui adesso è… - elisadalbosco : RT @elisadalbosco: Calendario Pirelli 2022, le rockstar On the Road di Bryan Adams. FOTO - positanonews : La Scalinatella di Capri, i Vip dell’albergo nel Calendario Pirelli - positanonews : #Cultura #EnoGastroNautaNews #Turismo La Scalinatella di Capri, i Vip dell’albergo nel Calendario Pirelli -