Il calcio cambia ancora: dopo il VAR è in arrivo un'altra svolta epocale! (Di martedì 30 novembre 2021) Il mondo del calcio è stato soggetto a diversi cambiamenti nell'ultimo periodo. Quello che ha più rivoluzionato lo sport è stato senza dubbio l'introduzione del VAR. Uno strumento tanto discusso quanto utile per risolvere le innumerevoli questioni che si presentano in campo. Playoff Mondiali 2022La FIFA però non ha alcuna intenzione di fermarsi e la tecnologia è pronta a fare un ulteriore salto all'interno dell'universo calcistico. Prossimamente arriverà il fuorigioco automatico, la nuova invenzione esordirà nella Coppa Araba. L'obiettivo è quello di avere la strumentazione a disposizione per il Mondiale del 2022. Una telecamera verrà posizionata sotto il tetto dello stadio, questa invierà immediatamente le immagini alla sala operativa. Il presidente della commissione arbitrale della FIFA, Pierluigi Collina, si è espresso così a riguardo: "Da ...

