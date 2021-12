Il calciatore Daniele Sansone trovato morto in casa a 35 anni (Di martedì 30 novembre 2021) Un grave lutto ha colpito il CSI di Carpi, morto Daniele Sansone, scomparso improvvisamente all’età di 35 anni. morto Daniele Sansone, 35enne giocatore della squadra Tecnocasa Cibeno, in provincia di Modena in Emilia-Romagna. Sansone avrebbe partecipato quest’anno con la sua squadra, al campionato di Serie B di calcio a 5. Daniele lascia la sorella Roberta, la mamma Luisa e il papà Francesco che abitano nel capoluogo campano, dove si dovrebbero tenere le esequie di Daniele Sansone. POTREBBE INTERESSARTI: Fabio, Roberto e Alberto Savi: che fine hanno fatto i killer della Uno Bianca Virtus Mandrio squadra giovanile che allenava Daniele ... Leggi su ck12 (Di martedì 30 novembre 2021) Un grave lutto ha colpito il CSI di Carpi,, scomparso improvvisamente all’età di 35, 35enne giocatore della squadra TecnoCibeno, in provincia di Modena in Emilia-Romagna.avrebbe partecipato quest’anno con la sua squadra, al campionato di Serie B di calcio a 5.lascia la sorella Roberta, la mamma Luisa e il papà Francesco che abitano nel capoluogo campano, dove si dovrebbero tenere le esequie di. POTREBBE INTERESSARTI: Fabio, Roberto e Alberto Savi: che fine hanno fatto i killer della Uno Bianca Virtus Mandrio squadra giovanile che allenava...

