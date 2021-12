Icardi sorprende Wanda Nara, spesa folle: avete visto cosa le ha regalato? (Di martedì 30 novembre 2021) Mauro Icardi sorprende Wanda Nara, avete visto cosa le ha regalato? spesa folle da parte del calciatore del Paris Saint Germain La crisi di coppia sembra superata. La loro storia d’amore procede a gonfie vele. Il calciatore un po’ per ‘viziare’ la sua donna, un po’ per farsi perdonare, le ha fatto un regalo costosissimo. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 30 novembre 2021) Maurole hada parte del calciatore del Paris Saint Germain La crisi di coppia sembra superata. La loro storia d’amore procede a gonfie vele. Il calciatore un po’ per ‘viziare’ la sua donna, un po’ per farsi perdonare, le ha fatto un regalo costosissimo. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

kkkkkssc_ : @IgnacioTron14 no me sorprende, icardi - Pirizz_ : @elfrann16 No me sorprende icardi -