Ibra da centellinare | Diaz poco brillante | Milan | tentazione Messias

(Di martedì 30 novembre 2021) L'idea di fondo è quella di aggrapparsi alle certezze, in un momento in cui i risultati in campionato stanno venendo meno (un solo punto nelle ultime tre partite). Stefano Pioli, però, sa che non può ...

La Gazzetta dello Sport

Da qui al match decisivo col Liverpool in Champions League, il tecnico rossonero dovrà decidere comele energie dei suoi uomini chiave, in un turnover non esasperato ma ragionato. A ...Entrano i big, da Kessie a, e i tifosi ci credono: 'È evidente che hanno deciso dile energie, appena hanno accelerato il Porto è andato in difficoltà', scrive un fan. 'Forse era ...Anche Leao e Saelemaekers non sono apparsi al top della forma contro il Sassuolo: Pioli valuta la possibilità di dare spazio al brasiliano o a Krunic ...