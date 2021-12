"I tifosi mi hanno detto 'Forza Greta'": il ritorno della Beccaglia in diretta (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Greta Beccaglia, la giornalista palpeggiata sabato scorso all'esterno dello stadio Castellani di Empoli, torna in diretta a Toscana Tv all'esterno del Franchi in occasione di Fiorentina - Sampdoria. Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 1 dicembre 2021), la giornalista palpeggiata sabato scorso all'esterno dello stadio Castellani di Empoli, torna ina Toscana Tv all'esterno del Franchi in occasione di Fiorentina - Sampdoria.

