HIV: 40 anni di lotta contro il virus, oggi giornata mondiale contro l’AIDS (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sono 40 anni che il virus dell’HIV circola anche nel nostro paese. Da quando, nel 1981, vennero segnalati i primi casi. In questi 40 anni circa 40 mila persone sono passate in AIDS e sono purtroppo decedute. Per fortuna però nell’ultimo decennio i contagi sono in discesa. Nell’ultimo anno, addirittura, sono stati segnalati circa la metà dei contagi rispetto a quello precedente. Complice ovviamente le restrizioni imposte dalla pandemia. Nel 2019 sono state effettuate 2.531 nuove diagnosi di infezione da HIV, mentre nel 2020 1.303. Le morti di pazienti con AIDS conclamata sono invece rimaste stabili e lo sono da un decennio a questa parte: circa 500 annue. Ovviamente, nonostante la scienza abbia fatto passi da gigante, non bisogna abbassare la guardia. Il direttore di Malattie Infettive, Roberto Cadua, ha così dichiarato: “Dal 1981, anno ... Leggi su biccy (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sono 40che ildell’HIV circola anche nel nostro paese. Da quando, nel 1981, vennero segnalati i primi casi. In questi 40circa 40 mila persone sono passate in AIDS e sono purtroppo decedute. Per fortuna però nell’ultimo decennio i contagi sono in discesa. Nell’ultimo anno, addirittura, sono stati segnalati circa la metà dei contagi rispetto a quello precedente. Complice ovviamente le restrizioni imposte dalla pandemia. Nel 2019 sono state effettuate 2.531 nuove diagnosi di infezione da HIV, mentre nel 2020 1.303. Le morti di pazienti con AIDS conclamata sono invece rimaste stabili e lo sono da un decennio a questa parte: circa 500 annue. Ovviamente, nonostante la scienza abbia fatto passi da gigante, non bisogna abbassare la guardia. Il direttore di Malattie Infettive, Roberto Cadua, ha così dichiarato: “Dal 1981, anno ...

