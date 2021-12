Highlights Verona-Cagliari 0-0: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 30 novembre 2021) Gli Highlights e le azioni salienti di Verona-Cagliari, match della quindicesima giornata di Serie A 2021/2022. Ritmi bassi e niente reti al Bentegodi con le due squadre che si dividono un punto in questa sfida: il Cagliari è penultimo davanti solo alla Salernitana con nove punti; l’Hellas sale a 20. La prossima giornata vedrà gli impegni contro Venezia e Torino. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 novembre 2021) Glie le azioni salienti di, match della quindicesima giornata di. Ritmi bassi e niente reti al Bentegodi con le due squadre che si dividono un punto in questa sfida: ilè penultimo davanti solo alla Salernitana con nove punti; l’Hellas sale a 20. La prossima giornata vedrà gli impegni contro Venezia e Torino. SportFace.

Advertising

damianobeltotto : RT @FcClivense: La partita di sabato in 3 minuti. #virtusfcclivense #forzaclivense ???? - FcClivense : La partita di sabato in 3 minuti. #virtusfcclivense #forzaclivense ???? - VeronaVolley : ??HIGHLIGHTS Rivivi le migliori giocate del match tra Modena e Verona, sfida valida per la nona giornata d'andata d… - Fantacalciok : Pagelle Sampdoria – Hellas Verona 3-1, highlights e voti fantacalcio - Calciodiretta24 : Pagelle Sampdoria - Hellas Verona 3-1, highlights e voti fantacalcio -